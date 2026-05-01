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Heute im FokusDAX fester -- Wall Street startet uneins -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
RTL: Neuer Finanzvorstand - Schwebig nun CEO. Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang. VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt. RWE bestätigt Prognose. E.ON bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal. LEG: Höhere Investitionen drücken operativen Gewinn. EVOTEC: "Project Horizon" startet mit Millionen-Anleihe. Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All.
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