Städte fordern von neuer Regierung Soforthilfe und mehr Kompetenzen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Städte haben von Bund und Ländern mehr Mittel für Investitionen und mehr Klimaschutz verlangt und die neue Regierung aufgefordert, sich im Koalitionsvertrag auf handlungsfähige Kommunen zu verpflichten. "Wir appellieren an die drei Parteien, in dem Koalitionsvertrag starke und handlungsfähige Städte als Zielmarke zu verankern", sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, bei einer Online-Pressekonferenz. Die neue Bundesregierung müsse sich daran messen lassen, dass die Städte in Deutschland "auch nach der Pandemie lebenswert, krisenfest, innovativ und modern" bleiben könnten.

Dazu brauchten die Städte die richtigen Rahmenbedingungen, die nötige finanzielle Ausstattung und mehr Kompetenzen, um über Belange vor Ort selbst zu entscheiden. Der Städtetag rief die potentiellen Partner auf, die Finanzkraft der Städte insgesamt zu stärken und als erstes eine Soforthilfe für die Kommunen einzuplanen. "Mit einer Soforthilfe für die Jahre 2021 und 2022 sollten Bund und Länder die Verluste ausgleichen, die wir wegen der Corona-Krise bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer erleiden", forderte Jung. "Da geht es um 15 bis 20 Milliarden Euro." Vorbild seien die Hilfen von Bund und Ländern im vergangenen Jahr.

"Gemeinsam müssen wir es mit Bund und Ländern schaffen, die Lebensqualität in den Städten für die Menschen zu erhalten", sagte Jung. Wichtige Stellschrauben für zukunftsfähige Städte seien nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und der Wandel der Innenstädte. Dafür müssten die Städte investieren können. "Ohne Hilfen drohen Investitionen in Schulen und Kitas wegzubrechen sowie hohe Defizite", warnte Jung. Außerdem gebe es einen Investitionsrückstand in den Kommunen von rund 149 Milliarden Euro. Der Bund müsse die Städte auch vor negativen Folgen seiner Gesetze schützen. "Der Grundsatz 'Wer bestellt, bezahlt' gehört in den Koalitionsvertrag. Und er muss eingehalten werden."

Jung betonte, das Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP enthalte erste richtige Ansätze. Jetzt müsse es gelingen, bei den Koalitionsverhandlungen so konkret zu werden, dass die Städte in den entscheidenden Bereichen gestärkt würden. Wer die Städte stärke, stärke die Konjunktur - die Kommunen leisteten weit über die Hälfte der öffentlichen Bauinvestitionen. Eine nachhaltige Mobilitätswende und die Klimaziele erreiche man zudem nur mit einem starken öffentlichen Nahverkehr, die Aussagen dazu seien aber noch zu vage. "Wenn wir den CO2-Ausstoß im Verkehr verringern wollen, brauchen wir ein konkret mit Summen unterlegtes Bekenntnis der Ampel-Parteien, Busse und Bahnen stärker zu fördern", verlangte der Städtetags-Präsident.

Bund soll mehr Kosten des Nahverkehrs tragen

Nötig sei eine echte Investitionsoffensive. Deshalb müssten die bewährten Regionalisierungsmittel des Bundes von jetzt 9 Milliarden Euro ab 2022 für Busse und Bahnen um 1,5 Milliarden angehoben werden - nicht als einmaliges Strohfeuer, sondern Jahr für Jahr. "Denn der Bund muss sich stärker an den Investitions- und Betriebskosten im Nahverkehr beteiligen. Sonst lassen sich die fürs Klima nötigen Schritte nicht gehen", sagte Jung. "Allein schaffen die Städte das nicht."

Der Vizepräsident des Städtetages, Markus Lewe, forderte "mehr Tempo" beim Klimaschutz und einen besonders raschen Ausbau erneuerbarer Energien. "Viele Städte wollen schon vor 2045 klimaneutral werden und dafür noch mehr tun", sagte er, "den Gebäudebestand energetisch sanieren, die Energieversorgung der Städte fossilfrei aufstellen und die Städte auf Extremwetter vorbereiten". Nötig seien allerdings dringend schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Zur Finanzierung forderte Lewe den Bund auf, ein tragfähiges Finanzierungsprogramm für den kommunalen Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen wie Dürre, Hitze und Hochwasser aufzulegen. Die Städte brauchten "zur Klimaneutralität einen robusten Ausbaupfad, der finanziell abgesichert ist". Nötig seien dafür Mittel in zweistelliger Milliardenhöhe pro Jahr für den kommunalen Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen. "Wenn die nächste Bundesregierung das Klima zur Chefsache macht, dann muss da eine kommunale Komponente mit rein."

Außerdem müsse der Bund die Klimaanpassung im Klimaschutzgesetz fest verankern und den Städten mehr Kompetenzen geben. Städte müssten beispielsweise Solaranlagen und Dachbegrünungen verpflichtend vorgeben können. Er forderte zudem, das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstadt und Zentren" von einmalig 250 Millionen in diesem Jahr auf jeweils 500 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre auszubauen. Die Mittel der Städtebauförderung sollten zudem unbürokratischer genutzt werden können.

