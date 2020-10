Städte: Hilfe von Bund und Ländern auch für 2021 und 2022 nötig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Städte haben nach der Veröffentlichung jüngster Statistikdaten zu den kommunalen Finanzen auch für kommendes und übernächstes Jahr Bundeshilfen angemahnt. "Bund und Länder müssen auch für die Jahre 2021 und 2022 Hilfen bereitstellen", forderte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. "Es geht darum, die Investitionskraft der Kommunen zu stärken, damit die Konjunktur wieder besser in Gang kommt."

Die deutschen Kommunen haben im ersten Halbjahr 2020 ein Defizit von 9,7 Milliarden Euro verbucht. "Starke Einnahmeausfälle der Kommunen in Folge der Corona-Pandemie" seien ausschlaggebend für die Entwicklung gewesen, erklärte das Statistische Bundesamt. Im ersten Halbjahr 2019 hatte sich das Finanzierungsdefizit von Städten und Gemeinden nur auf rund 300 Millionen Euro belaufen.

Die Zahlen zeigten, "dass die Städte von Jahresbeginn an kräftig investiert haben", betonte Dedy. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres seien die Investitionen um 16 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro gestiegen. Dank der guten Entwicklung in den Vorjahren hätten die Städte in Schulen, Kitas, Digitalisierung oder Verkehr investieren können. "Das wird bis zum Jahresende trotz Corona weitergehen, weil Bund und Länder die Gewerbesteuerverluste für 2020 ausgleichen", sagte Dedy.

Viele Projekte liefen aber über mehrere Jahre und stünden jetzt auf der Kippe. Im nächsten Jahr fehlten bundesweit allein bei der Gewerbesteuer mehr als 6 Milliarden Euro. Er mache sich "große Sorgen, dass viele Städte im nächsten Jahr nicht mehr wie geplant investieren können". Das wäre schlecht für die Menschen in den Städten, aber auch für Handwerk und Wirtschaft.

