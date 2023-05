Städtetag: Gebäudeenergiegesetz dringend anpassen

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Städtetag hat zum Auftakt seiner Hauptversammlung in Köln von der Regierungskoalition gefordert, den Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes dringend anzupassen und den Städten und Stadtwerken vor Ort mehr Spielraum zu geben. "Wir unterstützen ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, bis 2045 aus dem Heizen mit fossilen Energieträgern wie Öl und Gas auszusteigen", sagte Städtetags-Präsident Markus Lewe. "Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden."

Dass sich die Energieberatungsstellen vor Ort vor Anfragen kaum retten könnten, zeige jedoch, wie verunsichert viele Menschen seien. Deshalb sei es sehr wichtig, dass Städte die künftige Wärmeversorgung strategisch angehen könnten. "Die kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiges Instrument, aber gerade hier fehlt uns ein Gesetz zur Umsetzung", sagte er. Daher müsse das Wärmeplanungsgesetz möglichst parallel zum Gebäudeenergiegesetz kommen. Für die Akzeptanz der Wärmewende bei der Bevölkerung sei das elementar.

Für den Ausbau der Wärmenetze bräuchten die Städte die nötige Vorlaufzeit - etwa für Netzentwicklungspläne, Bauplanungen und Baugenehmigungen. "Das wird Jahre in Anspruch nehmen", sagte Lewe. Die jetzt im Gesetz vorgesehene Pflicht, bereits 2035 einen Anteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energien im Wärmenetz sicherzustellen, sowie eine Garantiepflicht für den Anschluss an ein Wärmenetz bis 2035 seien aus Sicht des Städtetages in der Fläche nicht realisierbar. "Wir sehen, dass die Zeit drängt. Aber es gibt keine Not, hier so strenge zeitliche Vorgaben zu machen, wenn doch im Ergebnis klar ist, dass wir 2045 klimaneutral werden wollen", betonte Lewe. "Den Städten sollte der nötige Spielraum gegeben werden, selbst Zwischenziele bis 2045 festzulegen."

