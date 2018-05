Städtetag lobt 'Gute-Kita-Gesetz' der Bundesregierung

KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag hat das geplante sogenannte Gute-Kita-Gesetz aus dem Haus von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) begrüßt. "Es ist gut, dass der Bund sich in dieser Legislaturperiode mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro daran beteiligt und beabsichtigt diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe dauerhaft mitzufinanzieren", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Giffey wollte ihren Länderkollegen die Pläne auf einer Donnerstag beginnenden Konferenz der Familienminister in Kiel vorstellen.

Eine bessere Kita-Qualität kommt nach Ansicht von Dedy Kindern und Eltern zugute. "Wenn der Bund jetzt mit den Ländern konkrete Qualitätsziele vereinbaren will, ist es wichtig, die Kommunen einzubeziehen." Der Bund, das jeweilige Land und die Kommunen sollten gemeinsam entscheiden, wo der konkrete, landesspezifische Bedarf besteht. Instrumente seien mehr Personaleinsatz, die Freistellung der Kita-Leitung für Führungsaufgaben, Qualifizierungsmaßnahmen oder eine bessere Sprachförderung für Kinder.

Die Städte hätten trotz massiven quantitativen Ausbaus in den vergangenen Jahren eine hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung erhalten, sagte Dedy. "Die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die betreut werden, hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt - auf rund 763 000." Bund und Länder müssten sicherstellen, dass die zusätzlichen Mittel zielgerichtet für die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung eingesetzt werden und bei den Kommunen ankommen./akl/DP/zb