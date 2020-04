Städtetagspräsident Jung: Werden uns an Maskentragen gewöhnen müssen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die ersten Lockerungen in der Corona-Krise werden aus Sicht von Städtetagspräsident Burkhard Jung dazu führen müssen, dass Menschen verstärkt Masken tragen. Es sei von allen "eine verantwortungsvolle Entscheidung gefragt, wenn es in Zukunft um das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken im ÖPNV und in Geschäften geht", sagte der Leipziger SPD-Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag. "Das wird unseren Alltag und auch das Bild in unseren Städten verändern. Aber wir werden uns daran für einige Zeit gewöhnen müssen."

Mit den Masken könne man andere Menschen besser vor Infektionen schützen, wenn das öffentliche Leben wieder etwas mehr erwacht. "Und wir wollen ja mehr Lebendigkeit in unseren Innenstädte", sagte Jung./bz/DP/fba