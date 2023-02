Amazon-Aktie freundlich: Verwaltungsgericht befasst sich mit Mitarbeiterüberwachung bei Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,80 EUR

In einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren klagt die Amazon Logistik Winsen GmbH gegen die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel. Sie hat eine Verfügung gegen das Unternehmen am Standort Winsen/Luhe im Landkreis Harburg erlassen, wonach die ununterbrochene Erfassung der Daten nicht zulässig ist.

Es geht darum, dass in dem Logistikzentrum ein System angewendet wird, bei dem verschiedene Arbeitsschritte per Handscanner vermerkt werden. Die Klage hat aufschiebende Wirkung, so dass derzeit weiter erfasst werde, sagte eine Gerichtssprecherin. Die für Datenschutz zuständige 10. Kammer verhandelt am Standort von Amazon. Winsen ist eines von 20 großen Logistikzentren in Deutschland. Rund 1900 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Amazon-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,53 Prozent auf 100,58 US-Dollar.

