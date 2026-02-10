DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.059 +0,7%
Stärkere Nachfrage: Jahresstart bei Schott Pharma läuft unerwartet gut

11.02.26 07:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
15,64 EUR 0,98 EUR 6,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma ist überraschend schwungvoll in sein neues Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. In den ersten drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozent auf 240,2 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Mainz mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus rund fünf Prozent. Konzernchef Andreas Reisse sprach von einer stärkeren Nachfrage über das gesamte Portfolio hinweg, wobei der Anteil margenstarker Produkte weiter anstieg.

Analysten hatten bei Umsatz weniger erwartet. Ach der operative Verdienst übertraf die Prognosen: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut elf Prozent auf 65,2 Millionen Euro. Der Gewinn unter dem Strich stieg auf 33,3 Millionen Euro, nach 29,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der scheidende Konzernchef Reisse, der zum 1. Mai den Staffelstab an seinen Nachfolger Christian Mias übergibt, bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr./tav/stk

