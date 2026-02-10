Staffelübergabe

Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen Job gefunden.

Die Spanierin wechselt zum Pharmakonzern Sanofi. Wie der französische Arzneimittelhersteller am Donnerstag überraschend mitteilte, hat der Verwaltungsrat entschieden, den Vertrag des bisherigen Sanofi-Chefs Paul Hudson nicht zu verlängern. Hudson soll nach sechsjähriger Amtszeit bereits am 17. Februar ausscheiden. Garijo werde ihren neuen Posten nach der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, hieß es weiter.

Bei Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte der Darmstädter DAX-Konzern im vergangenen September verkündet. Garijo hatte den Chefposten dort im Mai 2021 übernommen.

In Paris gibt die Sanofi-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 82,11 Euro ab.

