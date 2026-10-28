DAX 25.605 +0,1%ESt50 6.154 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,84 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.032 +0,5%Euro 1,1128 -0,0%Öl 115,4 +1,3%Gold 4.048 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Stahlbranche schwach

Aktien von Salzgitter & Co. in Rot: Jefferies sieht Enttäuschung bei SSAB-Preisen

Aktien von Salzgitter & Co. in Rot: Jefferies sieht Enttäuschung bei SSAB-Preisen

Die Aktien der europäischen Stahlbranche sind am Mittwoch sukzessive unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
54.80 EUR 2.02 EUR 3.83 %
Charts | News | Analysen
Salzgitter
46.42 EUR -0.42 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen
SSAB Svenskt Stal AB
8.89 EUR 0.16 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.25 EUR -2.31 EUR -15.87 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
42.14 EUR 0.60 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen

Händler verwiesen zur Begründung auf schwache Aussagen der schwedischen SSAB zum Schlussquartal auf den amerikanischen Absatzmärkten. Die SSAB-Aktien sackten an der Stockholmer Börse um knapp 6 Prozent ab.

Werbung

Die Aussagen der Schweden zur Preisentwicklung im vierten Quartal in Amerika seien enttäuschend, schrieb Cole Hathorn von der US-Investmentbank Jefferies in einer ersten Reaktion. Er habe mit mehr gerechnet. Die Frage sei nun, ob sich Vertragsabschlüsse verzögerten und sich möglicherweise im kommenden Geschäftsjahr positiv bemerkbar machten.

Dem Unternehmen zufolge dürften die Rohstoffpreise in allen drei Konzernsegmenten im vierten Quartal höher sein als im dritten Jahresviertel. Auf den amerikanischen Märkten dürften die Auslieferungen stagnieren bei etwas höheren realisierten Preisen.

Am deutschen Markt büßten die Aktien von Salzgitter 6,6 Prozent ein, jene von thyssenkrupp verloren bereinigt um eine Konzernabspaltung fast 7 Prozent. ArcelorMittal gaben um 2,3 Prozent nach und in Wien fielen voestalpine um 3,5 Prozent.

Werbung

/bek/ajx/jha/

FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, voestalpine AG

Aktuelle thyssenkrupp Aktie News

Werbung

thyssenkrupp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.