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Stahlwerte im Blick

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter, Steel Dynamics & Co. ziehen an - Initiative der China-Konkurrenz stützt

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter, Steel Dynamics & Co. ziehen an - Initiative der China-Konkurrenz stützt

Aktien aus der europäischen Stahlbranche ziehen am Dienstag wegen Nachrichten aus China an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
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Die Aktien von Salzgitter setzten sich mit einem Plus von 6,07 Prozent auf 54,20 Euro im XETRA-Handel an die Spitze im MDAX, noch weit vor thyssenkrupp mit 1,33 Prozent Plus auf 15,21 Euro.

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Auf europäischer Ebene bewegten sich die Papiere von SSAB in Stockholm mit mehr 3,16 Prozent im Plus bei 104,55 SEK, gefolgt von voestalpine und ArcelorMittal an den Börsen in Wien und Paris mit Anstiegen um 1,73 Prozent auf 44,76 Euro bzw. 1,85 Prozent auf 63,80 Euro. In den USA ziehen die Aktien von Steel Dynamics im NASDAQ-Handel zeitweise um 2 Prozent auf 239,21 US-Dollar an.

Aus einer Mitteilung des chinesischen Stahlverbands auf der Plattform WeChat geht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hervor, dass führende chinesische Stahlhersteller gemeinsam zu strengeren Produktionsbeschränkungen und einem Abbau der Lagerbestände aufgerufen haben. In einer Erklärung heißt es, nach Jahren des Wachstums trete die Branche in China in eine Phase der "Reduzierung und Optimierung" ein. Börsianer versprechen sich davon auch international etwas Entlastung beim Preisdruck aus China, was positiv sei für die Stahlpreise am Weltmarkt.

/tih/jha/

FRANKFURT/WIEN/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG

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Datum Rating Analyst
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

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