Standard Motor Products gibt unveränderte Dividende bekannt

Der amerikanische Automobilzulieferer Standard Motor Products Inc. (ISIN: US8536661056, NYSE: SMP) kündigte am Montag eine vierteljährliche Dividende von 25 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 1. März 2021 (Record date: 16. Februar 2021).

Standard Motor Products zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 39,82 US-Dollar (Stand: 1. Februar 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,51 Prozent. Im Vorquartal hatte der Konzern die Zahlung einer Dividende (25 US-Cents) wieder aufgenommen.

Standard Motor Products ist 1919 gegründet worden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 343,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 307,72 Mio. US-Dollar), wie am 28. Oktober berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 28,63 Mio. US-Dollar nach 14,75 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 1,58 Prozent im Minus und weist eine derzeitige Marktkapitalisierung von 880,56 Mio. US-Dollar (Stand: 1. Februar 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de