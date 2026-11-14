Standard Nuclear A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Auf der Umsatzseite hat Standard Nuclear A im vergangenen Quartal 6,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 577,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Nuclear A 0,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Standard Nuclear A hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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