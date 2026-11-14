Standard Nuclear A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Standard Nuclear A hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite hat Standard Nuclear A im vergangenen Quartal 6,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 577,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Nuclear A 0,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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