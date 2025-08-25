DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag im Minusbereich

01.09.25 12:05 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 13,67 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Standard Chartered plc
16,00 EUR 0,10 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,67 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,64 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,70 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 524.492 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,33 GBP erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Bei 7,43 GBP fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
