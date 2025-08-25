Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag in Rot

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 13,76 GBP ab.

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 13,76 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,64 GBP nach. Bei 13,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 885.250 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,33 GBP) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,43 GBP ab. Mit Abgaben von 46,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,03 USD je Aktie aus.

