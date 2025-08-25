DAX23.995 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit roten Vorzeichen

01.09.25 09:24 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit roten Vorzeichen

01.09.25 09:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,73 GBP abwärts.

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 13,73 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,70 GBP aus. Bei 13,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 111.820 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,33 GBP) erklomm das Papier am 14.08.2025. Mit einem Zuwachs von 4,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,43 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,438 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

