Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Standard Chartered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,57 GBP ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 14,57 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,57 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,75 GBP. Zuletzt wechselten via London 430.545 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,80 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 7,80 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,439 USD belaufen.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

