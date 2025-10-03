Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 14,60 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 14,60 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,64 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,56 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.225 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 14,80 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (7,88 GBP). Mit Abgaben von 46,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,439 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

