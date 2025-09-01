Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 13,64 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 13,64 GBP. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 13,69 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 299.364 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 14,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2024 Kursverluste bis auf 7,43 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 83,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,438 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Am 29.10.2026 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
