Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag nahe Vortagesniveau

04.09.25 16:10 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Standard Chartered zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 13,60 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 13,60 GBP. Bei 13,69 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 13,55 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 13,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 696.278 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 5,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 7,43 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Mit Abgaben von 45,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,438 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,03 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

