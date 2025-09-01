Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 13,66 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,66 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 41.817 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 4,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 7,43 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 83,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,438 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,03 USD je Aktie aus.

