Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Freitagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 13,83 GBP.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 13,83 GBP. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,85 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,78 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 604.228 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,33 GBP erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2024 auf bis zu 7,47 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,438 USD belaufen.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

