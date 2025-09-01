DAX23.824 +0,2%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1676 +0,2%Öl66,75 -0,2%Gold3.549 +0,1%
Notierung im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Standard Chartered am Vormittag zu

05.09.25 09:26 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei Standard Chartered am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,78 GBP.

Um 09:07 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 13,78 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,80 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 13,78 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 40.246 Stück.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 3,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2024 Kursverluste bis auf 7,47 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 84,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,438 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

