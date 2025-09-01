Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 13,86 GBP.
Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 13,89 GBP. Bei 13,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 808.208 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 7,48 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 85,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,438 USD belaufen.
Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
