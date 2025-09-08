Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Standard Chartered im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 13,90 GBP ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 13,90 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,82 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 13,92 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 636.488 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 14,33 GBP. Mit einem Zuwachs von 3,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,48 GBP fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 46,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

