Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verliert am Mittag

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,12 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 14,12 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,10 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 14,20 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 333.991 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,45 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 7,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Kursverlust von 46,88 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

