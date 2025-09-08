DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Nachmittag freundlich

11.09.25 16:13 Uhr

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 14,27 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,40 EUR 0,20 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 14,27 GBP. Bei 14,27 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 939.696 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,41 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,50 GBP am 12.09.2024. Abschläge von 47,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,88 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

