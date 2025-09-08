Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 14,27 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 14,27 GBP. Bei 14,27 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 939.696 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,41 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,50 GBP am 12.09.2024. Abschläge von 47,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,88 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,71 USD je Aktie belaufen.

