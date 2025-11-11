Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag billiger

So entwickelt sich Standard Chartered

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 16,32 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 16,32 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 16,31 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,49 GBP. Zuletzt wechselten 710.916 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,54 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.11.2025 erreicht. Gewinne von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,461 USD.

Am 30.10.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7,53 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

