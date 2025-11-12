DAX24.345 +1,1%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,57 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
So bewegt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag fester

12.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,37 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 16,37 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,50 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 16,45 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 407.319 Standard Chartered-Aktien.

Am 11.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,54 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 1,04 Prozent Luft nach oben. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 87,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,461 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 30.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

