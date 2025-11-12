Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Nachmittag ins Plus

So bewegt sich Standard Chartered

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 16,43 GBP zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,43 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,50 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 16,45 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.136.740 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 16,54 GBP markierte der Titel am 11.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit Abgaben von 46,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,461 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 24.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,20 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

