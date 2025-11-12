Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 16,45 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 16,45 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,45 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.058 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,54 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,55 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 88,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,461 USD belaufen.
Am 30.10.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 GBP, nach 0,28 GBP im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 19.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
