Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Freitagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,2 Prozent auf 16,10 GBP ab.

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 16,10 GBP abwärts. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,95 GBP nach. Bei 16,24 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 744.128 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,73 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 45,79 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,461 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,53 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.

