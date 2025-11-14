Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag leichter

DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.054 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
Blick auf Aktienkurs

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 16,11 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,50 EUR -0,10 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 16,11 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 15,87 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,24 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1.195.727 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,64 GBP) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 3,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 45,81 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,461 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 GBP, nach 0,28 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 7,53 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,20 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

