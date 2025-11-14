Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagvormittag im Minusbereich

Blick auf Standard Chartered-Kurs

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 16,22 GBP.

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 16,22 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 16,21 GBP. Bei 16,24 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 79.106 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,64 GBP) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,461 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,14 Prozent zurück. Hier wurden 7,53 Mrd. GBP gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,20 USD je Aktie.

