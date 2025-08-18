Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Mittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 13,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,63 GBP. Zuletzt wechselten via London 277.579 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei 14,33 GBP erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,43 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,438 USD aus.
Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,03 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen