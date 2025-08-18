Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Mittag

Standard Chartered im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 13,65 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,63 GBP. Zuletzt wechselten via London 277.579 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 14,33 GBP erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 5,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,43 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,438 USD aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP im Vergleich zu 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,03 USD je Aktie.

