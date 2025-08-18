Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Standard Chartered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 13,58 GBP.

Mit einem Kurs von 13,58 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,65 GBP. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 13,54 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,63 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 638.612 Standard Chartered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,49 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 7,43 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,438 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

