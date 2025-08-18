Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,2 Prozent auf 14,18 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 14,18 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,20 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 14,01 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.426.011 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,33 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 7,43 GBP. Mit einem Kursverlust von 47,61 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,438 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

