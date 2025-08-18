Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered reagiert am Vormittag positiv

Standard Chartered im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 14,02 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,1 Prozent auf 14,02 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,07 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,01 GBP. Bisher wurden heute 392.518 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,43 GBP am 05.09.2024. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 88,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,438 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

