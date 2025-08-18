Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 14,02 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,1 Prozent auf 14,02 GBP. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,07 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,01 GBP. Bisher wurden heute 392.518 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,43 GBP am 05.09.2024. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 88,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,438 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen