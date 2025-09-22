Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 14,49 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 14,49 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,51 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,47 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 653.181 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,51 GBP) erklomm das Papier am 23.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,51 GBP fiel das Papier am 24.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,14 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2024 mit 0,290 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,439 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.
