Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Standard Chartered hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 14,43 GBP bewegte sich die Standard Chartered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 14,43 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 14,50 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,43 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,47 GBP. Bisher wurden via London 72.140 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,50 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 7,51 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 47,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,439 USD aus.
Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,88 Mrd. GBP – eine Minderung von 5,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,32 Mrd. GBP eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,04 USD im Jahr 2025 aus.
