Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 14,49 GBP abwärts.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 14,49 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,48 GBP. Bei 14,54 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 93.592 Aktien.
Bei 14,57 GBP markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,60 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,439 USD je Standard Chartered-Aktie.
Am 31.07.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,32 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,88 Mrd. GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
