DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Profil
Kursentwicklung

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit Verlusten

26.08.25 16:10 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 13,83 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,20 EUR 0,10 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 13,83 GBP ab. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 13,71 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,92 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.483.075 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,43 GBP am 05.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 46,32 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

