Standard Chartered im Blick

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

27.08.25 12:06 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 13,77 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 13,77 GBP. In der Spitze büßte die Standard Chartered-Aktie bis auf 13,75 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,93 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 544.871 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 14,33 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 7,43 GBP. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 46,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,438 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,54 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

