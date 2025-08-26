Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 13,80 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 13,80 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,71 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,93 GBP. Bisher wurden via London 885.203 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,43 GBP fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 85,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

