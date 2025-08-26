Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Mittwochvormittag
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 13,99 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,99 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,00 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 116.856 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei 14,33 GBP markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,39 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,43 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 46,92 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD.
Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik
Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Standard Chartered plc
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen