Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verteuert sich am Mittwochvormittag

So bewegt sich Standard Chartered

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 13,99 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,99 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,00 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,93 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 116.856 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 14,33 GBP markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,39 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,43 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 46,92 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,32 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

