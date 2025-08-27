DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Notierung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered büßt am Vormittag ein

28.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,75 GBP ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 13,75 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,74 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,76 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.164 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (7,43 GBP). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 85,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

