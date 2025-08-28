DAX23.994 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1668 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.410 -0,2%
Profil
So bewegt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagvormittag tiefer

29.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 13,68 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
15,90 EUR -0,10 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,68 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,68 GBP aus. Bei 13,76 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 136.317 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 14,33 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,75 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 7,43 GBP fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 84,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,438 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

