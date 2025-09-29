Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Standard Chartered im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 14,46 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 14,46 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 14,46 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,33 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 894.704 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,65 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2024 bei 7,69 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,439 USD belaufen.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,04 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik