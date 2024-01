Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,97 EUR ab.

Die Standard Lithium-Aktie notierte um 13:53 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 1,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,97 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,97 EUR. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.478 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,57 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,49 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 32,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Lithium ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Am 01.03.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie.

