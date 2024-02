Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

So bewegt sich Standard Lithium

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Mit einem Wert von 1,32 USD bewegte sich die Standard Lithium-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Standard Lithium-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,32 USD. Bei 1,37 USD markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,28 USD ein. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,29 USD. Zuletzt wechselten 2.111.137 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 275,76 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ein EPS von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

